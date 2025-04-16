В Беларуси построят 23 котельные на местных видах топлива

В Беларуси в 2025 году построят и введут в эксплуатацию 23 котельные на местных видах топлива. Только в Минской области семь энергоисточников на древесных пеллетах. В последнее время они все более популярны как на предприятиях, так в частных домах.

Еще одно нововведение - блочно-модульные котельные, которые быстро монтируются по сравнению с капитальными сооружениями. Один из таких объектов действует в новой школе в агрогородке Сеница. Работает она, в том числе, и на газе, но при этом здесь фактически не нужен персонал - все процессы регулируются дистанционно.

Александр Чирич, начальник теплового участка ГП "Минрайтеплосеть":

"Мощность данной котельной - 2.5 мегаватта. Она полностью покрывает нагрузку теплоснабжения и горячего водоснабжения для школы. Готовые конструкции сэндвич-панелей привозят на место установки и в течение короткого времени производится монтаж котельной".

Минрайтеплосеть активно внедряет в работу самые актуальные достижения цифровизации и диспетчеризации. Всего несколько специалистов за пультом контролируют процессы поставки тепловой энергии в Минском - самом населенном районе страны.

Алексей Сальченко, замначальника службы ГП "Минрайтеплосеть":

"У нас 113 объектов теплового хозяйства подключены к данной системе. Около 13 тысяч сигналов ежеминутно наш сервер обрабатывает и передает. Одним нажатием клавиши диспетчер может увидеть объект и рассказать о нем больше, чем человек на объекте".