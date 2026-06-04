В Беларуси проходит турнир по тактической стрельбе среди бойцов ОМОНа

Беларусь принимает престижный турнир по тактической стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОНа. В нем участвуют 25 команд: из Беларуси, Азербайджана, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. Наблюдают за ходом состязаний гости из Объединенных Арабских Эмиратов.

В первый день турнира участники провели штурм вагона поезда с условными террористами для освобождения заложников, а также спускались с условного вертолета, чтобы освободить захваченный преступниками комплекс. Это не просто соревнования на скорость, меткость, силу и выносливость - на полигоне закладывается фундамент для эффективного взаимодействия в борьбе с общими вызовами и угрозами.

"Для команды участие в турнире - это в первую очередь общение с братьями по службе, по оружию. Республика Беларусь - дружественная нам страна. Соревнования обширные. Захватывают различные боевые ситуации, которые могут возникнуть в реальности. Для нас это очень важно. Конкуренция большая. Постараемся прыгнуть выше головы", - поделился сотрудник спецподразделения Росгвардии.

"Руководство Министерства общественной безопасности поставило нам задачу принять участие в соревнованиях, подключить международное сотрудничество и получить практический опыт, чтобы потом внедрить его в свою службу", - рассказал представитель команды Вьетнама.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Турнир по тактической стрельбе среди спецподразделений давно стал международным, и сегодня мы проводим его в шестой раз. Сюда приезжают лучшие подразделения боевого назначения. Здесь присутствуют практики - это те люди, которые ежедневно обеспечивают безопасность наших граждан. И, конечно, они принимают участие в боевых операциях. Мы каждый раз стараемся организовать данное мероприятие таким образом, чтобы все соревновательные процессы, все те задачи, которые будут в ходе соревнований выполнять бойцы, были максимально приближены к боевым".