В Беларуси раскрыты махинации в крупном таксопарке. В МВД рассказали подробности

В бюджет Беларуси не поступило порядка 5 млн рублей - раскрыты махинации в крупном таксопарке. За уклонение от уплаты налогов задержаны учредители и менеджеры одного из крупнейших предприятий страны в сфере пассажирских перевозок. Это супружеская пара и четыре сотрудника компании. МВД и налоговая рассказали подробности криминальной схемы.

Руководители компании устроили "карусель" с так называемыми черными таксопарками, регистрируя и ликвидируя фирмы на подставных лиц, меняли юридические адреса. Более тысячи водителей работали без таксометров, выдавали фиктивные чеки, заработную плату получали в конвертах. Либо им начислялись деньги под видом возмещения фиктивных затрат на топливо или обслуживание автомобиля.

Юрий Пицко, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси:

"Полученную и обналиченную сверхприбыль фигуранты тратили на приобретение элитной недвижимости, автомобилей бизнес-класса и предметов роскоши. Примечательно, что во избежание возможной налоговой проверки таксопарк формально сменил юридический адрес. Аналогичную противоправную деятельность фигуранты вели и ранее, когда руководили тремя уже ликвидированными так называемыми черными таксопарками, оформленными на подставных иностранных лиц. Во время обыска у семейной пары были изъяты дорогостоящие аксессуары, три иномарки и крупная сумма наличных. Кроме того, среди вещей обнаружили инструкцию о том, как вести себя на допросе в правоохранительных органах".

Правоохранитель дополнил, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 7 лет лишения свободы. Проверочные мероприятия продолжаются.

Татьяна Чеботарь, начальник управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "При тщательном изучении деятельности компании удалось установить, что она относится к числу тех, которые ликвидируются по истечении двухлетнего защитного периода, установленного законодательством для ограничения проведения контрольных мероприятий. Кроме того, была выявлена группа взаимозависимых компаний с аналогичной схемой работы, которые уже были ликвидированы через реорганизацию. Налоговые органы неоднократно предлагали этим компаниям добровольно исполнить налоговые обязательства и уплатить причитающиеся суммы в бюджет, однако плательщики на эти предложения не отреагировали".