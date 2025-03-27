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В Беларуси с 1 мая ожидается повышение зарплат для ряда педагогических работников

В Беларуси с 1 мая ожидается повышение зарплат для ряда педагогических работников и сотрудников образовательных учреждений. Министерство образования внесло коррективы в инструкции стимулирующих и компенсирующих выплат.

В частности, обновились правила расчета и размеры выплат для педагогов и служащих образовательных бюджетных организаций. При этом нововведения затронули несколько категорий специалистов. Например, работникам Республиканского института профобразования будет выплачиваться надбавка в размере от 5 до 20 % от их оклада за специфику работы.

Пересмотрены также выплаты  учителям-дефектологам в размере 35 % от оклада. Такую же прибавку за профессиональную деятельность ощутят и воспитатели.

заработная платапедагоги