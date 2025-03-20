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В Беларуси с 12 апреля стартует новая экологическая акция "Лес! Дабро! Парадак!"
Более 50 тыс. человек уже приняли участие в добровольной экологической акции "Дай лесу новае жыццё!"
Экологический марафон по восстановлению ветровально-буреломных участков стартовал в Беларуси 21 марта. Уже посажено практически 14 тыс. га нового леса, в том числе на буреломных участках более 4 тыс. га.
Виктор Звертовский, замначальника управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:
"Если сказать примерно, то около 40 млн растений высажено. В этом году лесовосстановительные работы запланированы на площади более 24 тыс. га. На ветровально-буреломных участках планируется лесовосстановление площадью более 6 тыс. га".
Уже с 12 апреля зеленая инициатива получит продолжение. В Беларуси стартует акция "Лес! Дабро! Парадак!". Главной целью акции является благоустройство белорусских лесов - это уборка мусора, оборудование мест отдыха, наведение порядка около населенных пунктов, памятных мест, а также вдоль дорог. Завершится кампания символично в Праздник труда - 1 Мая.