В Беларуси с 12 апреля стартует новая экологическая акция "Лес! Дабро! Парадак!"

Более 50 тыс. человек уже приняли участие в добровольной экологической акции "Дай лесу новае жыццё!"

Экологический марафон по восстановлению ветровально-буреломных участков стартовал в Беларуси 21 марта. Уже посажено практически 14 тыс. га нового леса, в том числе на буреломных участках более 4 тыс. га.

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Виктор Звертовский, замначальника управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Если сказать примерно, то около 40 млн растений высажено. В этом году лесовосстановительные работы запланированы на площади более 24 тыс. га. На ветровально-буреломных участках планируется лесовосстановление площадью более 6 тыс. га".

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