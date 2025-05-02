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В Беларуси с 3 мая стоимость на автомобильное топливо повысится на 2 копейки
В Беларуси 3 мая уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на автозаправочных станциях страны вырастет на 2 копейки, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на концерн "Белнефтехим".
Так, с завтрашнего дня цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,5 белорусских рубля, АИ-95-К5-Евро - 2,6, АИ-98-К5-Евро - 2,82. Литр дизельного топлива обойдется в 2,6 рубля.
О поэтапном изменении цены на моторное топливо в Беларуси стало известно 12 марта. В концерне "Белнефтехим" рост цен объяснили так: "С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за 1 л топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта 2025 года".