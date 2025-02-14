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Сильный мороз обещают синоптики в Беларуси в ночь на 20 февраля
В Беларуси в ночь на 20 февраля при прояснениях столбик термометра может опуститься до 18 градусов ниже нуля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг в стране ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный снег, в дневные часы обойдется без существенных осадков. В отдельных районах республики ночью и утром - слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет неустойчивым слабым.
Ночью столбик термометра будет находится на отметках от 9 до 15 градусов со знаком минус, при прояснениях мороз может окрепнуть до 18 градусов. Днем ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, по юго-западу страны - от 0 до плюс 1 градуса.