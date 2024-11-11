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В Беларуси скорректирована Государственная программа по увековечению памяти о погибших при защите Отечества на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление от 10 декабря 2024 года № 943 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изменения вносятся в постановление Совета Министров от 26 февраля 2021 года №117.

Актуализирован общий объем финансирования. Он составляет около 13,8 млн руб., в том числе 225 тыс. руб. - средства республиканского, около 13,3 млн руб. - местных бюджетов. Собственные средства исполнителей - 171,5 тыс. руб., безвозмездная (спонсорская) помощь, пожертвования - 128,7 тыс. руб.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщалось ранее, программа разработана с целью сохранить память о погибших при защите Отечества и о жертвах войн. "Реализация госпрограммы будет способствовать сохранению военно-исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-мемориальной сфере", - говорится в документе.