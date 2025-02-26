В Беларуси сохраняется динамика снижения наркопреступлений - рассказали в МВД

В Беларуси сократилось число случаев летальных передозировок и отравления дурманами. К тому же сохраняется динамика снижения наркопреступлений. Накануне Международного дня борьбы с наркоманией в МВД рассказали о результатах работы в этих направлениях.

Основным источником поступления запрещенных веществ в страну остаются нелегальные заграничные поставки. Напомним, крупнейшая в истории Беларуси партия наркотиков была изъята в 2024 году. Ее вес составил более тонны. Психотропы и гашиш везли в грузовике в запасных колесах.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

"Повышенное внимание к данному направлению оперативно-служебной деятельности позволило выявить и перекрыть 40 каналов поставки транзита наркотиков. Не прекращаются попытки организации производства наркотиков внутри государства - выявлено 5 таких лабораторий. Значительно увеличилось число случаев оборудования помещений для выращивания наркосодержащих растений".