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В Беларуси сохраняется динамика снижения наркопреступлений - рассказали в МВД
В Беларуси сократилось число случаев летальных передозировок и отравления дурманами. К тому же сохраняется динамика снижения наркопреступлений. Накануне Международного дня борьбы с наркоманией в МВД рассказали о результатах работы в этих направлениях.
Основным источником поступления запрещенных веществ в страну остаются нелегальные заграничные поставки. Напомним, крупнейшая в истории Беларуси партия наркотиков была изъята в 2024 году. Ее вес составил более тонны. Психотропы и гашиш везли в грузовике в запасных колесах.
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
"Повышенное внимание к данному направлению оперативно-служебной деятельности позволило выявить и перекрыть 40 каналов поставки транзита наркотиков. Не прекращаются попытки организации производства наркотиков внутри государства - выявлено 5 таких лабораторий. Значительно увеличилось число случаев оборудования помещений для выращивания наркосодержащих растений".
По словам представителя МВД, остро стоит проблема вовлечения молодежи в наркобизнес. По итогам года наблюдается рост совершенных ими преступлений, большинство из которых - сбыт.