В Беларуси список запрещенных печатных изданий пополнился еще 27 изданиями

Список печатных изданий, которые запрещено распространять в Беларуси, пополнился еще 27 изданиями. Об этом сообщает БЕЛТА.

Решение о запрете к распространению на территории нашей страны приняла на заседании Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции. Все эти издания способны нанести вред национальным интересам страны.