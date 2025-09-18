3.65 BYN
Профсоюзы Минска организовали поездку в Хатынь для детей с ограниченными возможностями
Профсоюзы Минска организовали поездку в Хатынь для детей с ограниченными возможностями и посетителей социально-территориальных центров столицы.
На экскурсию по мемориальному комплексу и музею вдохновил минчанин Сергей Хадаркевич. Мальчик учится в специализированной школе и увлекается историей Великой Отечественной войны, а также кинолентами и песнями военных времен. Он давно мечтал побывать в Хатыни (до этого времени мемориал видел только на фотоснимках в Интернете и в учебниках). Благодаря помощи взрослых Сергей смог побывать в знаковом для каждого белоруса месте. Во время экскурсии по мемориальному комплексу углубил свои знания об историческом прошлом Беларуси.
В 2025 году Федерации профсоюзов Беларуси - 35 лет со дня основания. К юбилейной дате профильные организации проводят республиканскую акцию "35 добрых дел".