Профсоюзы Минска организовали поездку в Хатынь для детей с ограниченными возможностями

На экскурсию по мемориальному комплексу и музею вдохновил минчанин Сергей Хадаркевич. Мальчик учится в специализированной школе и увлекается историей Великой Отечественной войны, а также кинолентами и песнями военных времен. Он давно мечтал побывать в Хатыни (до этого времени мемориал видел только на фотоснимках в Интернете и в учебниках). Благодаря помощи взрослых Сергей смог побывать в знаковом для каждого белоруса месте. Во время экскурсии по мемориальному комплексу углубил свои знания об историческом прошлом Беларуси.