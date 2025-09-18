"ИННОПРОМ. Беларусь" в цифрах и фактах

С 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске впервые пройдет Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Выставка первая, а цифры уже впечатляют!

Местом проведения форума станет Минский международный выставочный центр BELEXPO - новая уникальная площадка, не имеющая аналогов в Беларуси:

15 тыс. кв. м закрытой выставочной площади;

закрытой выставочной площади; 2,3 тыс. парковочных мест;

парковочных мест; 20 минут от центра Минска.

На выставке в Минске будут представлены 20 российских регионов, а также национальные экспозиции Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Общая площадь выставочного комплекса составит более 39 тыс. кв. м.

В числе приглашенных спикеров:

премьер-министр Беларуси Александр Турчин ;

; председатель правительства РФ Михаил Мишустин ;

; заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич ;

; первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров ;

; министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов ;

; министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Свое участие в форуме подтвердили более 400 компаний, из которых 70 будут представлять Беларусь.

К слову, наша страна принимает участие в "ИННОПРОМе" с 2012 года, в 2023-м Беларусь выступила в почетном статусе "Страна-партнер" с экспозицией общей площадью более 3 тыс. кв. м., а в 2025-м Минск впервые будет принимать масштабный международный форум.

"ИННОПРОМ. Беларусь" :

инвестиции;

инновации;

экспорт;

тренд на союз новых технологий.