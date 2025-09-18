3.65 BYN
"ИННОПРОМ. Беларусь" в цифрах и фактах
С 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске впервые пройдет Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Выставка первая, а цифры уже впечатляют!
Местом проведения форума станет Минский международный выставочный центр BELEXPO - новая уникальная площадка, не имеющая аналогов в Беларуси:
- 15 тыс. кв. м закрытой выставочной площади;
- 2,3 тыс. парковочных мест;
- 20 минут от центра Минска.
На выставке в Минске будут представлены 20 российских регионов, а также национальные экспозиции Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Общая площадь выставочного комплекса составит более 39 тыс. кв. м.
В числе приглашенных спикеров:
- премьер-министр Беларуси Александр Турчин;
- председатель правительства РФ Михаил Мишустин;
- заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич;
- первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров;
- министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов;
- министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Свое участие в форуме подтвердили более 400 компаний, из которых 70 будут представлять Беларусь.
К слову, наша страна принимает участие в "ИННОПРОМе" с 2012 года, в 2023-м Беларусь выступила в почетном статусе "Страна-партнер" с экспозицией общей площадью более 3 тыс. кв. м., а в 2025-м Минск впервые будет принимать масштабный международный форум.
"ИННОПРОМ. Беларусь":
- инвестиции;
- инновации;
- экспорт;
- тренд на союз новых технологий.
Это не просто платформа для демонстрации передовых технологий и промышленной продукции. "ИННОПРОМ. Беларусь" - это пространство для заключения соглашений и обсуждения будущего евразийской промышленности. А еще это уникальная платформа для установления торгово-экономических контактов с лидерами отрасли.