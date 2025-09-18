Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"ИННОПРОМ. Беларусь" в цифрах и фактах

С 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске впервые пройдет Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Выставка первая, а цифры уже впечатляют!

Местом проведения форума станет Минский международный выставочный центр BELEXPO - новая уникальная площадка, не имеющая аналогов в Беларуси:

  • 15 тыс. кв. м закрытой выставочной площади;
  • 2,3 тыс. парковочных мест;
  • 20 минут от центра Минска.

На выставке в Минске будут представлены 20 российских регионов, а также национальные экспозиции Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Общая площадь выставочного комплекса составит более 39 тыс. кв. м.

В числе приглашенных спикеров:

  • премьер-министр Беларуси Александр Турчин;
  • председатель правительства РФ Михаил Мишустин;
  • заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич;
  • первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров;
  • министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов;
  • министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Свое участие в форуме подтвердили более 400 компаний, из которых 70 будут представлять Беларусь.

К слову, наша страна принимает участие в "ИННОПРОМе" с 2012 года, в 2023-м Беларусь выступила в почетном статусе "Страна-партнер" с экспозицией общей площадью более 3 тыс. кв. м., а в 2025-м Минск впервые будет принимать масштабный международный форум.

"ИННОПРОМ. Беларусь":

  • инвестиции;
  • инновации;
  • экспорт;
  • тренд на союз новых технологий.

Это не просто платформа для демонстрации передовых технологий и промышленной продукции. "ИННОПРОМ. Беларусь" - это пространство для заключения соглашений и обсуждения будущего евразийской промышленности. А еще это уникальная платформа для установления торгово-экономических контактов с лидерами отрасли.

