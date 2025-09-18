Трамп заявил о желании вернуть контроль над авиабазой Баграм в Афганистане

Правительство США попытается вернуть контроль над авиабазой Баграм в Афганистане. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс, пишет ТАСС.

"Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией", - сказал он.

"Мы пытаемся вернуть ее, потому что им нужны какие-то вещи от нас. Мы хотим вернуть эту базу. Но одна из причин, по которой мы хотим эту базу, как вы знаете, заключается в том, что она находится всего в часе полета от того места, где Китай производит свое ядерное оружие", - добавил Трамп.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль радикального движения "Талибан".

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность военной группировки западных союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года, при этом основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.