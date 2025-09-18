Как проходит образовательный процесс в Оршанском механико-экономическом колледже

С чего начинается учебная деятельность, как только ребята переступили порог образовательного учреждения, рассказал в "Актуальном интервью" директор Оршанского механико-экономического колледжа Алексей Карманов.

Как обозначил директор колледжа, процесс обучения построен следующим образом.

Сначала при помощи программного продукта отрабатываются теоретические навыки и начальные практические навыки. После, как получилось собрать примитивные схемы (например, управление электродвигателем) и выполнить поставленные задачи под различными нагрузками и напряжениями, учащийся переходит на более сложное оборудование, потому что то, что отрабатывается, все будет одинаково полезно на любом оборудовании, какого бы производства оно ни было.

"Нужно уметь менять напряжение, нагрузку на электродвигатель, осуществлять запись, вычисления, построить график работы этого электродвигателя. Уже после того, как освоил и выполнил практическое задание, студент переходит еще на более сложное оборудование, которое между собой очень хорошо взаимодействует, далее оно усложнено различными схемами, более серьезными электродвигателями, которые используются в промышленности, а также управлением, учетом и выводом информации", - объяснил Алексей Карманов.

Учащимся необходим большой объем знаний, который они приобретают на первом этапе, при этом с ограниченным временем. На другой учебной локации в колледже ребята могут выполнить следующий этап практического задания.

"Лаборатория пневмогидроавтоматики интересна тем, что на доске встроена виртуальная схема гидравлического оборудования, которое строят учащиеся. Здесь можно проверить, правильно ли она выполнена. Если будет допущена ошибка, то загорится ярлычок, на который можно нажать, перейти в библиотеку и изучить матчасть заново. После того, как схема запустилась, студент переходит на учебное оборудование и там собирает эту схему", - рассказал директор колледжа.

Как только учащиеся освоили все необходимые теоретически знания, они начинают изучать практические.