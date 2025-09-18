Кочанова: Беларуси очень повезло, что у нас такой лидер

Беларуси очень повезло, что у нас такой лидер. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с коллективом Президентской библиотеки Беларуси.

В центре внимания широкий спектр вопросов: от деятельности парламента и социально-экономического развития до продовольственной и демографической безопасности. Наталья Кочанова рассказала о международной повестке, а также о ситуации с закрытием границ с Польшей, а после выступления ответила на все вопросы сотрудников библиотеки.

Работа с населением - одно из приоритетных направлений деятельности верхней палаты парламента Беларуси. За 8 месяцев было проведено около 300 приемов по личным вопросам. Почти 1300 встреч прошло с трудовыми коллективами предприятий и организаций. Такая прямая связь с населением позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и находить эффективные решения.