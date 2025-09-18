"Мы движемся в верном направлении". Данилович о будущем Беларуси

"Я не могу не подчеркнуть тот момент, что касается исторической политики. По итогам совещания нельзя не отметить, в принципе я убедился, что мы движемся в верном направлении. У нас сформирована национальная концепция отечественной истории, которая сейчас положена в основу учебной литературы. Концепция национальной истории представляет целостное видение развития белорусского этноса, белорусской государственности с нашей точки зрения, без искажений и фальсификаций. Ведется работа над созданием национального пантеона, то, о чем говорил глава государства. И как раз критерии, озвученные им, они тоже у нас, у историков, как бы на первом плане находятся. Эта работа будет осуществляться и продолжаться дальше".