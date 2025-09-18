В Беларуси действует около 200 военно-патриотических клубов. Чему там учат?

Новое поколение патриотов - будущее нашей страны. Сегодня в Беларуси действует около 200 военно-патриотических клубов на базе школ и воинских частей, а также при силовых структурах. Все началось с "Рыси" и "Гранита", чей опыт перенимают по всей стране.

Военно-патриотические клубы

За 2 года военно-патриотический клуб "Школа отважных" стал одним из крупнейших внутренних войск. В его основе опыт воинов-интернационалистов, которые прошли дорогами Афганской войны. Сейчас там обучается около 80 ребят, девушки не исключение.

Кроме студентов медицинского колледжа, в клубе обучаются ребята абсолютно разных категорий, в том числе большое внимание детям из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кроме спорта и интерактива, вместе создают инфраструктуру.

Оборудуют компьютерные классы, борцовский и тренажерный залы.

Военно-патриотические клубы открыты практически во всех районах столицы. Они востребованы среди школьников и получают положительный отклик. Еще один немало яркий пример этому - клуб "Мужество". Он функционирует на базе школы № 30 Минска с 2022 года при поддержке воинских частей. Это отражено и на шевроне клуба. Там обучается около 20 человек в возрасте от 9 до 17 лет.

Программой клуба предусмотрено изучение разнообразных дисциплин: от строевой, огневой, медицинской и тактической подготовки до занятий военно-прикладными видами спорта. Такой подход позволяет растить достойных граждан.