Во Франции протестующие перекрывают дороги и блокируют общественные здания

Франция охвачена массовыми демонстрациями. Протестующие перекрывают дороги, блокируют общественные здания и производства.

Акция "Заблокируй все" охватила все регионы страны, в частности, Париж, Марсель, Бордо и Лион. В центре городов - бронетехника и водометы. Всего по стране более 230 митингов, как минимум сотня задержанных, задействованы рекордные 80 тыс. полицейских.

Не работают до 90 % аптек, остановлены автобусные парки. Магазины и банки Парижа забили окна и двери. Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения, закрыто более 20 школ и как минимум один кампус университета в Париже. Полиция уже применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в Париже.