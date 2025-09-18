Встреча второго секретаря посольства Индии Раджеша Кумара с белорусским бизнесом в Белорусской торгово-промышленной палате. Фото БелТПП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/113f0854-26d1-4fc2-a59b-686722032e01/conversions/342825c5-498f-4ec0-a567-843c126b3f9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/113f0854-26d1-4fc2-a59b-686722032e01/conversions/342825c5-498f-4ec0-a567-843c126b3f9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/113f0854-26d1-4fc2-a59b-686722032e01/conversions/342825c5-498f-4ec0-a567-843c126b3f9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/113f0854-26d1-4fc2-a59b-686722032e01/conversions/342825c5-498f-4ec0-a567-843c126b3f9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь и Индия договорились об обоюдном создании сборочных производств тракторов. Об этом шла речь на встрече второго секретаря посольства Индии Раджеша Кумара с белорусским бизнесом в Белорусской торгово-промышленной палате, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БелТПП.

У субъектов хозяйствования, присутствовавших на мероприятии, есть реальный интерес и конкретные предложения по развитию сотрудничества, реализации совместных проектов, отметили в БелТПП. В зале присутствовали руководители и представители белорусских предприятий и организаций из сфер промышленного производства, легкой и пищевой промышленности, торговли и иных отраслей.

Заместитель председателя БелТПП Елена Малиновская отметила, что палата придает большое значение развитию торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Индией. "Сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично, отношения носят давний дружественный характер, основывающийся на схожести взглядов на миропорядок, идеологические установки, общность оценки ситуации по многим вопросам международной повестки", - подчеркнула Елена Малиновская.

Раджеш Кумар же рассказал о конкретных шагах в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Индии, которые были сделаны в последнее время. Так, налажено взаимодействие между Минским тракторным заводом и индийской компанией Sonalika. Предприятия договорились об обмене деталями и технологиями, а также выразили намерения подписать меморандум о создании сборочных производств индийских тракторов в Беларуси и белорусских тракторов в Индии. Есть еще одна индийская компания, которая желает сотрудничать с БЕЛАЗом.

"Все это увеличивает торговый оборот между Индией и Беларусью на сотни миллионов долларов", - констатировал представитель индийского посольства.

Кроме того, страны работают над устранением имеющихся в торгово-экономической сфере барьеров, таких как строгий визовый режим, зарегулированность рынка, сложности во взаимных расчетах. Многие проблемы представляется возможным решить в рамках участия Беларуси и Индии в Шанхайской организации сотрудничества.