Во Франции на акциях протеста задержано более 180 человек
На акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды во Франции задержано более 180 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.
По уточненным данным, в Париже задержали 31 протестующего. Есть и пострадавшие - ранения получили 22 человека, среди которых 11 полицейских и 1 журналист.
Всего в городах страны прошло 700 акций протеста.
Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тыс. человек. По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда", на улицы вышли более 1 млн человек.
В Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе акции протеста переросли в беспорядки. Радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка было задействовано более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехника и беспилотники.
Фото АР