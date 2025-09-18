Во Франции на акциях протеста задержано более 180 человек

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6340e5a6-692e-4fae-a175-9b49269d7f54/conversions/e038ae4e-5944-410f-9415-326ffa6e7469-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6340e5a6-692e-4fae-a175-9b49269d7f54/conversions/e038ae4e-5944-410f-9415-326ffa6e7469-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6340e5a6-692e-4fae-a175-9b49269d7f54/conversions/e038ae4e-5944-410f-9415-326ffa6e7469-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6340e5a6-692e-4fae-a175-9b49269d7f54/conversions/e038ae4e-5944-410f-9415-326ffa6e7469-xl-___webp_1920.webp 1920w

На акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды во Франции задержано более 180 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.

По уточненным данным, в Париже задержали 31 протестующего. Есть и пострадавшие - ранения получили 22 человека, среди которых 11 полицейских и 1 журналист.

Всего в городах страны прошло 700 акций протеста.

Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тыс. человек. По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда", на улицы вышли более 1 млн человек.

В Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе акции протеста переросли в беспорядки. Радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка было задействовано более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехника и беспилотники.