Сотрудники РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка" с экскурсией посетили Дворец Независимости

Место, где пишется история. Дворец Независимости снова открыл свои двери для гостей. На экскурсии были сотрудники РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка". Повод выдался весомым - предприятие недавно отметило юбилей.

50 лет они обеспечивают энергетическую стабильность столицы, поставляя топливо для различного вида транспорта. Гости ознакомились с историей и символикой белорусской государственности через залы. В каждом из них принимаются главные государственные решения, проходят встречи с зарубежными гостями и мировыми лидерами.

Все, что есть во Дворце Независимости, сделано руками белорусских строителей, художников, дизайнеров из отечественных материалов. Здесь знакомишься с культурой, историей и наследием нашей страны. Традиционно в зале госнаград сделано больше всего фотографий.