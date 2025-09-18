Пошлины вместо санкций - Трамп нашел способ давления на Россию

Президент США решил, что классические санкции - это вчерашний день. Теперь, по мнению Трампа, самым действенным способом давления на Россию будут пошлины. Об этом он ранее заявил в разговоре с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Bloomberg сообщает, что меры будут касаться тех стран, которые закупают российскую нефть и не планируют от нее отказываться. Речь идет далеко не о символических мерах. К примеру, ранее Трамп говорил о тарифах до 100 % для Китая и Индии. Сейчас G7 готовит новый пакет антироссийских предложений, который должен быть завершен в течение двух недель.

К слову, Эстония уже объявила о полном запрете импорта российского газа со следующего года. Однако, несмотря на давление США, отдельные страны ЕС, такие как Венгрия и Словакия, не намерены менять курс и отказываться от российских энергоресурсов.