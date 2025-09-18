В Беларуси обсудили Программу социально-экономического развития до 2030 года

Какой будет Программа социально-экономического развития Беларуси до 2030 года, 18 сентября обсуждали на заседании Президиума Совета Министров.

Среди приоритетов арендное жилье, качественные дороги, развитие реального сектора - это вопросы цифровизации и технологичности, а также сильные регионы. Кроме того, важным приоритетом выделен туризм. Эта отрасль в конце пятилетки должна занимать 4,5 % в ВВП. Все это в комплексе должно положительно повлиять на качество жизни белорусов.

Драйверами на следующую пятилетку станут новые направления экономики и отраслей, на которые ориентируются регуляторы. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси, привел примеры таких направлений: создание в Беларуси робототехнической отрасли с поддержкой внедрения роботизации и автоматизации на предприятиях, а также использование местного сырья - развитие деревообрабатывающей промышленности. По словам министра, эти направления актуальны и уже предусмотрены в программе соцэкономразвития.