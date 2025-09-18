3.65 BYN
3.04 BYN
3.60 BYN
Гигин: За круглым столом Дворца Независимости собрались лидеры общественного мнения
Дворец Независимости 17 сентября стал площадкой для откровенного разговора об идеологической повестке страны. Президент Беларуси напрямую услышал лидеров общественного мнения, представителей партий, организаций и СМИ, чтобы почувствовать пульс общественной жизни.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Очень много было вопросов, связанных с тем, что называется идеологической повесткой. И это принципиально важно. Здесь есть возможность сверить часы сразу напрямую с главой государства. И для Президента этот разговор крайне полезен, потому что он видит пульс общественно-политической жизни, поскольку за этим большим столом Дворца Независимости действительно собрались лидеры общественного мнения, за каждым стоят члены той или иной общественной организации, политической партии, зрители, читатели, подписчики, были руководители наших крупнейших средств массовой информации. Сразу идеи, которые рождались, что называлось, брались на карандаш. И просто это было круто".