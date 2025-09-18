Гигин: За круглым столом Дворца Независимости собрались лидеры общественного мнения

"Очень много было вопросов, связанных с тем, что называется идеологической повесткой. И это принципиально важно. Здесь есть возможность сверить часы сразу напрямую с главой государства. И для Президента этот разговор крайне полезен, потому что он видит пульс общественно-политической жизни, поскольку за этим большим столом Дворца Независимости действительно собрались лидеры общественного мнения, за каждым стоят члены той или иной общественной организации, политической партии, зрители, читатели, подписчики, были руководители наших крупнейших средств массовой информации. Сразу идеи, которые рождались, что называлось, брались на карандаш. И просто это было круто".