Учения "Запад-2025": военные возвращаются в пункты постоянной дислокации

Подразделения Вооруженных сил, принимавшие участие в стратегических учениях "Запад-2025", возвращаются в пункты постоянной дислокации. Совместные маневры Беларуси и России, стартовавшие 12 сентября, завершились.

На белорусских полигонах проверку боеготовности и взаимодействия между собой проходили 6,5 тыс. военнослужащих. И как отмечалось ранее, мероприятие плановое. Союзное государство проверяет, насколько 2 страны готовы защитить общие границы и отразить возможную агрессию.