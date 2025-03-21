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В Беларуси стартовала акция по восстановлению лесов. Расскажем, как белорусы озеленяют свой край
В 2025 году во время акции "Дай лесу новае жыццё" задействуют около 200 объектов Брестской области.
К зеленому марафону специалисты региона подготовили более 1 миллиона 300 единиц посадочного материала.
Расскажем, как белорусы озеленяют свой край.
Представители партии "Белая Русь" высадили деревья в Брестском районе
Одними из первых восполнить зеленый фонд юго-западного региона решили школьники и представители партии "Белая Русь". Рабочий десант высадился недалеко от деревни будущего - Остромечево.
Инструктаж, подготовленный инвентарь и материал. Навык посадки деревьев у многих уже отточен - в зеленом марафоне участвуют не впервые.
Олег Коновалов, руководитель секретариата Брестского областного отделения партии "Белая Русь":
"Cамые активные сегодня здесь - в первый день начала акции. Порядка 40 партийцев Бреста и Брестского района. Мы просто обязаны своим детям, своим внукам оставить после себя достойное наследство. Если сегодня на одного жителя Беларуси приходится практически 1 га леса, то во всяком случае не меньше мы должны оставить".
"Я считаю, что каждый гражданин РБ должен заботиться об экологии нашей страны, потому что леса - это легкие. Вместе с семьей мы тоже часто принимаем участие в подобных акциях. Это очень классно, красиво! Пение птиц, пейзажи нашей Беларуси", - поделилась Екатерина Карлюк - учащаяся средней школы д. Чернавчицы.
Будущий лес садят сразу на нескольких участках - устраняют прогалины. Площадь немаленькая - более гектара.
Геннадий Телипко, главный лесничий Брестского лесхоза:
"60 % сеянцев сосны и 40 % сеянцев березы. На одном гектаре высаживается около 6,5 тысячи сеянцев. А уже к тому возрасту, когда зрелый лес будет, останется где-то около 1000 всего лишь. То есть вот за эти 80-100 лет эти 5000 тысяч деревьев потихоньку будут вырезаться, где-то будут сами отмирать. Будет происходить процесс естественного отбора".
В Пинском районе под посадку деревьев более 90 га
Только в Брестской области под акцию "Дай лесу новае жыццё" отвели более 400 гектаров. Высадят разные культуры, в основном - сосну, дуб, березу и ольху. Самый большой объем работ запланирован в Пинском районе: на площади свыше 90 гектаров.
Александр Матюшевский, главный лесничий Брестского ГПЛХО:
"В основном это участки для лесовосстановления, где раньше был лес, после санитарных рубок, где-то прогалины. По Гомельской области остаются серьезные объемы, которые тоже предстоит закончить именно весной 2025. Мы на Гомельской области своими силами будем проводить лесовосстановление на буреломах, лесосеках на площади 50 га".
Последствия буреломов в Брестской области были небольшие. Их устранили еще осенью. Всего под лесовосстановление в регионе определено почти 2 тысячи гектаров.