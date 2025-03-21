В Беларуси стартовала акция по восстановлению лесов. Расскажем, как белорусы озеленяют свой край

В 2025 году во время акции "Дай лесу новае жыццё" задействуют около 200 объектов Брестской области.

К зеленому марафону специалисты региона подготовили более 1 миллиона 300 единиц посадочного материала.

Расскажем, как белорусы озеленяют свой край.

Представители партии "Белая Русь" высадили деревья в Брестском районе

Одними из первых восполнить зеленый фонд юго-западного региона решили школьники и представители партии "Белая Русь". Рабочий десант высадился недалеко от деревни будущего - Остромечево.

Инструктаж, подготовленный инвентарь и материал. Навык посадки деревьев у многих уже отточен - в зеленом марафоне участвуют не впервые.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab85569d-823d-4e95-9f3f-9ec6baf97fd0/conversions/b20f5088-03f3-4939-a2ea-9ad682ea8103-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab85569d-823d-4e95-9f3f-9ec6baf97fd0/conversions/b20f5088-03f3-4939-a2ea-9ad682ea8103-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab85569d-823d-4e95-9f3f-9ec6baf97fd0/conversions/b20f5088-03f3-4939-a2ea-9ad682ea8103-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab85569d-823d-4e95-9f3f-9ec6baf97fd0/conversions/b20f5088-03f3-4939-a2ea-9ad682ea8103-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Коновалов, руководитель секретариата Брестского областного отделения партии "Белая Русь":

"Cамые активные сегодня здесь - в первый день начала акции. Порядка 40 партийцев Бреста и Брестского района. Мы просто обязаны своим детям, своим внукам оставить после себя достойное наследство. Если сегодня на одного жителя Беларуси приходится практически 1 га леса, то во всяком случае не меньше мы должны оставить".

"Я считаю, что каждый гражданин РБ должен заботиться об экологии нашей страны, потому что леса - это легкие. Вместе с семьей мы тоже часто принимаем участие в подобных акциях. Это очень классно, красиво! Пение птиц, пейзажи нашей Беларуси", - поделилась Екатерина Карлюк - учащаяся средней школы д. Чернавчицы.

Будущий лес садят сразу на нескольких участках - устраняют прогалины. Площадь немаленькая - более гектара.

Геннадий Телипко, главный лесничий Брестского лесхоза:

"60 % сеянцев сосны и 40 % сеянцев березы. На одном гектаре высаживается около 6,5 тысячи сеянцев. А уже к тому возрасту, когда зрелый лес будет, останется где-то около 1000 всего лишь. То есть вот за эти 80-100 лет эти 5000 тысяч деревьев потихоньку будут вырезаться, где-то будут сами отмирать. Будет происходить процесс естественного отбора".

В Пинском районе под посадку деревьев более 90 га

Только в Брестской области под акцию "Дай лесу новае жыццё" отвели более 400 гектаров. Высадят разные культуры, в основном - сосну, дуб, березу и ольху. Самый большой объем работ запланирован в Пинском районе: на площади свыше 90 гектаров.

Александр Матюшевский, главный лесничий Брестского ГПЛХО:

"В основном это участки для лесовосстановления, где раньше был лес, после санитарных рубок, где-то прогалины. По Гомельской области остаются серьезные объемы, которые тоже предстоит закончить именно весной 2025. Мы на Гомельской области своими силами будем проводить лесовосстановление на буреломах, лесосеках на площади 50 га".