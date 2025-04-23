В Беларуси упростили порядок ввоза БЛА для силовых структур

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал указ № 165, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документом вносятся изменения в указ от 25 сентября 2023 года № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.