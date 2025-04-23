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В Беларуси упростили порядок ввоза БЛА для силовых структур
В Беларуси упростили порядок ввоза БЛА для силовых структурnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d194c59d-dc6b-4f73-9f9f-67d2a9eeace8/conversions/48330b47-5511-418a-949a-cd34844e25c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d194c59d-dc6b-4f73-9f9f-67d2a9eeace8/conversions/48330b47-5511-418a-949a-cd34844e25c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d194c59d-dc6b-4f73-9f9f-67d2a9eeace8/conversions/48330b47-5511-418a-949a-cd34844e25c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d194c59d-dc6b-4f73-9f9f-67d2a9eeace8/conversions/48330b47-5511-418a-949a-cd34844e25c2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал указ № 165, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Документом вносятся изменения в указ от 25 сентября 2023 года № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.
Кроме того, в целях усиления контроля за оборотом БЛА вводится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать продажу БЛА до ее осуществления.