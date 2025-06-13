В Беларуси утвержден отчет об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2024 год

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Депутаты в ходе заседания второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси VIII созыва приняли законопроект "Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2024 год", пишет БЕЛТА.

Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2024 год утвержден законом от 13 декабря 2023 года № 317-3 "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2024 год" по доходам в сумме 28 225,8 млн белорусских рублей, по расходам - 27 768,7 млн, с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 457,1 млн.

В соответствии с указом № 476 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда" доходы бюджета фонда увеличены на 2472,8 млн белорусских рублей, расходы - на 632,8 млн, превышение доходов над расходами увеличено на 1840 млн рублей.

С учетом изменений, внесенных указом, уточненные показатели бюджета фонда составили: по доходам - 30 698,6 млн белорусских рублей, расходам - 28 401,5 млн, превышение доходов над расходами - 2297,1 млн за счет средств государственного социального страхования в сумме 1819,8 млн, профессионального пенсионного страхования в сумме 477,3 млн рублей.

Доходы бюджета фонда за 2024 год сложились в сумме 30 638 млн рублей, что составляет 108,5 % к утвержденному законом плану и 99,8 % к уточненному плану, и увеличились по сравнению с 2023 годом на 20,9 %.

Основной источник доходов бюджета фонда (92,5 %) - взносы на государственное социальное страхование, в том числе 28 094 млн белорусских рублей составляют обязательные страховые взносы и 242 млн - взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Неналоговые доходы бюджета фонда составили 493,6 млн рублей. Поступления из республиканского бюджета - 1808,4 млн.

Расходы бюджета фонда в 2024 году составили 28 281 млн рублей. Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют расходы на выплату пенсий (79,8 %) и пособий (19 %).

В 2024 году перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике производился дважды: с 1 февраля - на 10 %, с 1 октября - на 5 %.

Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.