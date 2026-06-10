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В Беларуси увеличилось число получивших максимальный результат на ЦЭ
Абитуриентам Беларуси продолжают приходить результаты тестирований по профильным предметам.
Поводов для гордости много: в 2026 году в очередной раз увеличилось число получивших максимальный результат. Больше всего стобалльников по математике, обществоведению и английскому языку. Есть и те, кто дважды получил заветную сотню.
Ирина Василевская, учащаяся средней школы № 9 г. Минска:
"Уверенность была, так как даже на первом РТ я уже получила 100 баллов по математике, а по белорусскому языку - 96. В течение года я продолжала повторять материал, усиленно готовилась. Я не сомневаюсь в выборе своих предметов и собираюсь поступить в Белорусский государственный технологический университет на специальность "производство лекарственных средств".
Юлия Колбун, учитель химии средней школы № 9 г. Минска:
"Ребенок готовится к ЦТ и ЦЭ с 10-11 класса, это самая усиленная подготовка. Но также один из способов получить заветные 100 баллов - это участие в олимпиадах. Я рекомендую вовлекаться в предмет".
Средние баллы почти по всем учебным предметам превысили 60. Лучше всего сданы химия, физика и иностранный язык, а также новый предмет для сдачи на ЦЭ - история Беларуси в контексте всемирной истории.
10 июня с 15:00 до 20:00 абитуриенты узнают результаты ЦТ по профильным предметам за 26 мая.
Фото sb.by