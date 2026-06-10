В Беларуси увеличилось число получивших максимальный результат на ЦЭ

Абитуриентам Беларуси продолжают приходить результаты тестирований по профильным предметам.

Поводов для гордости много: в 2026 году в очередной раз увеличилось число получивших максимальный результат. Больше всего стобалльников по математике, обществоведению и английскому языку. Есть и те, кто дважды получил заветную сотню.

Ирина Василевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd5855de-6bdd-40dd-8f96-34d55053cc55/conversions/3949fab3-59d4-4be5-b6d9-3fb96bf375b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd5855de-6bdd-40dd-8f96-34d55053cc55/conversions/3949fab3-59d4-4be5-b6d9-3fb96bf375b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd5855de-6bdd-40dd-8f96-34d55053cc55/conversions/3949fab3-59d4-4be5-b6d9-3fb96bf375b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd5855de-6bdd-40dd-8f96-34d55053cc55/conversions/3949fab3-59d4-4be5-b6d9-3fb96bf375b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Василевская, учащаяся средней школы № 9 г. Минска:

"Уверенность была, так как даже на первом РТ я уже получила 100 баллов по математике, а по белорусскому языку - 96. В течение года я продолжала повторять материал, усиленно готовилась. Я не сомневаюсь в выборе своих предметов и собираюсь поступить в Белорусский государственный технологический университет на специальность "производство лекарственных средств".

Юлия Колбун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14574e80-4602-40a4-9dc9-63eb672825db/conversions/5b546d06-4222-4c8f-a0c6-5f376b4fb2ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14574e80-4602-40a4-9dc9-63eb672825db/conversions/5b546d06-4222-4c8f-a0c6-5f376b4fb2ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14574e80-4602-40a4-9dc9-63eb672825db/conversions/5b546d06-4222-4c8f-a0c6-5f376b4fb2ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14574e80-4602-40a4-9dc9-63eb672825db/conversions/5b546d06-4222-4c8f-a0c6-5f376b4fb2ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юлия Колбун, учитель химии средней школы № 9 г. Минска:

"Ребенок готовится к ЦТ и ЦЭ с 10-11 класса, это самая усиленная подготовка. Но также один из способов получить заветные 100 баллов - это участие в олимпиадах. Я рекомендую вовлекаться в предмет".

Средние баллы почти по всем учебным предметам превысили 60. Лучше всего сданы химия, физика и иностранный язык, а также новый предмет для сдачи на ЦЭ - история Беларуси в контексте всемирной истории.

10 июня с 15:00 до 20:00 абитуриенты узнают результаты ЦТ по профильным предметам за 26 мая.