Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

В Беларуси увеличилось число получивших максимальный результат на ЦЭ

Абитуриентам Беларуси продолжают приходить результаты тестирований по профильным предметам.

Поводов для гордости много: в 2026 году в очередной раз увеличилось число получивших максимальный результат. Больше всего стобалльников по математике, обществоведению и английскому языку. Есть и те, кто дважды получил заветную сотню.

Ирина Василевская

Ирина Василевская, учащаяся средней школы № 9 г. Минска:

"Уверенность была, так как даже на первом РТ я уже получила 100 баллов по математике, а по белорусскому языку - 96. В течение года я продолжала повторять материал, усиленно готовилась. Я не сомневаюсь в выборе своих предметов и собираюсь поступить в Белорусский государственный технологический университет на специальность "производство лекарственных средств".

Юлия Колбун

Юлия Колбун, учитель химии средней школы № 9 г. Минска:

"Ребенок готовится к ЦТ и ЦЭ с 10-11 класса, это самая усиленная подготовка. Но также один из способов получить заветные 100 баллов - это участие в олимпиадах. Я рекомендую вовлекаться в предмет".

Средние баллы почти по всем учебным предметам превысили 60. Лучше всего сданы химия, физика и иностранный язык, а также новый предмет для сдачи на ЦЭ - история Беларуси в контексте всемирной истории.

10 июня с 15:00 до 20:00 абитуриенты узнают результаты ЦТ по профильным предметам за 26 мая.

Фото sb.by

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

абитуриентыЦЭвступительная кампания