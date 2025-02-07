В Беларуси в первом чтении приняли законопроект об аудиторской деятельности

Среди новаций - предъявление к участвующим в аудиторской деятельности требования о наличии безупречной деловой (профессиональной) репутации. Кстати, эта норма соответствует Соглашению об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, уточняется перечень правонарушений, а также преступлений, наличие судимостей за совершение которых не позволяет аудитору участвовать в осуществлении аудиторской деятельности.

Вместе с тем внешняя оценка качества работы аудиторских организаций будет проходить раз в пять лет (в настоящее время - раз в три года). При закреплении данной нормы учитывалось, что оказывать такой вид аудиторских услуг имеют право только те аудиторские организации, которые по результатам проведенных у них внешних оценок отнесены к первой - третьей (высшим) категориям качества, и проведение у них частых проверок не является обязательным. Наряду с этим, такой шаг позволит высвободить ресурсы Аудиторской палаты для осуществления контроля качества работы других субъектов аудиторской деятельности.