В Беларуси впервые состоялся конкурс "Палата представителей в фокусе СМИ"

В условиях острого идеологического противостояния журналисты защищают информационный суверенитет страны и продвигают мирную, созидательную повестку. Таким мнением поделился Игорь Сергеенко во время торжественного чествования победителей конкурса на лучшую творческую работу "Палата представителей в фокусе СМИ".

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В канун профессионального праздника наградили лучших журналистов, среди них - заведующий корреспондентским бюро по Витебской области Главной дирекции телеканала "Первый информационный" Марина Романовская.

"Награда не только моя, но и той большой команды, которая работает бок о бок, потому что "Первый информационный" - это огромная сплоченная команда, где каждый поддерживает и помогает друг другу. Мой материал посвящен деятельности депутата Палаты представителей в округе Виктора Владимировича Азаренка. Он рассказал на всю страну, чем наполнен обычный день депутата в округе", - поделилась Марина Романовская.

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Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы живем в условиях информационной войны. Информационная война - это первый этап порабощения интересов того или иного народа. В этих условиях роль журналиста огромная, поэтому спасибо вам, журналисты, за ваш качественный труд. Благодаря вам сегодня наш народ понимает, какие угрозы стоят перед всеми нами и что нужно делать, чтобы не скатиться до того, что происходит в Украине и других странах, которые, к сожалению, не справились и проиграли в этой информационной войне".