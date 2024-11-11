В Беларуси вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными". Что говорят эксперты?

С 1 января 2025 года в Беларуси вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными". Он направлен на защиту животных от жестокого обращения, на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с ними.

Расскажем, что говорят эксперты и как восприняли его владельцы домашних любимцев.

С 1 января 2025 года в Беларуси начал свое действие закон "Об ответственном обращении с животными".

Эта сфера и ранее не игнорировалась законодательством, включая фундаментальные гражданские административно-уголовные кодексы. Также есть документы, касающиеся содержания кошек и собак, потенциально опасных пород собак и диких животных, но впервые взаимоотношения человека и животных урегулированы так комплексно в одном нормативном правовом акте.

Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций

"Первая попытка принять закон об обращении с животными была предпринята еще в 2003 году. Поэтому, когда в 2024 году, наконец, был принят закон "Об ответственном обращении с животными", мы очень обрадовались. Дело в том, что законодатель определил животных не только как имущество, но и как существа, которые способны испытывать чувства и физические страдания, - прокомментировала Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций. - Будет изменен ряд подзаконных актов, очень важных для этой сферы. Введен ряд терминов. Уточнен ряд старых терминов. Например, термин "жестокое обращение с животными".

В связи со вступлением закона в силу будет установлен механизм временного ограничения права собственности на животное и его изъятие у владельца за нарушение условий обращения.

Определены требования по созданию и деятельности пунктов временного содержания приютов и гостиниц для животных.

Также установлен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, призывы к нему, в том числе изготовление и распространение, публичный показ, скины, видео, фото, материалов.

Напомним, что за жестокое обращение с животными предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность с 14 и 16 лет соответственно.

Что говорят о правовой инновации владельцы питомцев?

"Принятие закона о внимательном отношении к животным в Беларуси - это важный шаг к улучшению условий жизни животных. Такие законы могут способствовать более гуманному обращению с животными, предотвращению жестокого обращения и созданию более ответственного отношения общества к ним. Это также может помочь в повышении осведомленности о проблемах, связанных с защитой животных и способствовать культуре и заботе о них. Ведь мы в ответе за тех, кого мы приручили", - отметила хозяйка кота Марса.

Хозяйка кота Марса