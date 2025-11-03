В Беларуси выросло количество студентов из Африки

"Африка - очень динамично растущий для нас континент, потому что мы видим, что количество ребят, которые приезжают из африканских стран, с каждым годом растет. И это не просто некая случайность, это достаточно серьезная закономерность, потому что континент не в состоянии обеспечить большое количество молодого населения получением высшего образования. С развитием интеллектуального и инновационного потенциала этих стран мы видим востребованность и запрос у ребят из Африканского континента на получение именно высшего образования. Поэтому мы готовы и дальше работать в этом направлении. И учитывая те политические договоренности на самом высоком уровне - уровне Президента и руководителей целого ряда африканских стран, для нас сейчас все двери открыты, и мы просто обязаны воспользоваться этой возможностью".