В Беларуси выросло количество студентов из Африки
В Беларуси с каждым годом становится больше иностранных студентов. На сегодня их свыше 35 тыс., 20 % из которых получают образование в магистратуре. Пользуется спросом белорусское образование и среди представителей Африки.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Африка - очень динамично растущий для нас континент, потому что мы видим, что количество ребят, которые приезжают из африканских стран, с каждым годом растет. И это не просто некая случайность, это достаточно серьезная закономерность, потому что континент не в состоянии обеспечить большое количество молодого населения получением высшего образования. С развитием интеллектуального и инновационного потенциала этих стран мы видим востребованность и запрос у ребят из Африканского континента на получение именно высшего образования. Поэтому мы готовы и дальше работать в этом направлении. И учитывая те политические договоренности на самом высоком уровне - уровне Президента и руководителей целого ряда африканских стран, для нас сейчас все двери открыты, и мы просто обязаны воспользоваться этой возможностью".
