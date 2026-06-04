В Беларуси высшее образование получают около 40 тыс. иностранных студентов

Получение образования в вузах Беларуси стремительно набирает популярность у гостей из-за рубежа. Об этом говорят цифры: если в 2024 году в республике обучались около 30 тыс. иностранцев, то сегодня уже более 37 тыс. из 110 государств.

Основные страны-лидеры: Туркменистан, Китай, Шри-Ланка, Россия и Узбекистан. Выбор молодых людей падает на те направления, которые востребованы у них на родине. Так, граждане Узбекистана выбирают строительное или архитектурное направления, китайские студенты - специальности, связанные с автомобилестроением и отраслевой экономикой, а представители Африканского континента - инженерно-технические специальности и машиностроение.

"Я поступил на машиностроительный факультет. Учиться мне интересно, много практики. После окончания университета я мечтаю вернуться в свою страну и работать там", - рассказал студент БНТУ из Демократической Республики Конго Мапензи Киталано Бени.

Сергей Пищов, начальник главного управления Министерства образования Беларуси: "Образовательный процесс тесно связан с производством, т. е. при обучении ребята проходят практику непосредственно на предприятиях. И это очень ценно, потому что, получая значительный багаж теоретических знаний, они еще получают практические навыки на ведущих предприятиях нашей страны".