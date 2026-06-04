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В Беларуси высшее образование получают около 40 тыс. иностранных студентов

Получение образования в вузах Беларуси стремительно набирает популярность у гостей из-за рубежа. Об этом говорят цифры: если в 2024 году в республике обучались около 30 тыс. иностранцев, то сегодня уже более 37 тыс. из 110 государств.

Основные страны-лидеры: Туркменистан, Китай, Шри-Ланка, Россия и Узбекистан. Выбор молодых людей падает на те направления, которые востребованы у них на родине. Так, граждане Узбекистана выбирают строительное или архитектурное направления, китайские студенты - специальности, связанные с автомобилестроением и отраслевой экономикой, а представители Африканского континента - инженерно-технические специальности и машиностроение.

"Я поступил на машиностроительный факультет. Учиться мне интересно, много практики. После окончания университета я мечтаю вернуться в свою страну и работать там", - рассказал студент БНТУ из Демократической Республики Конго Мапензи Киталано Бени.

Сергей Пищов, начальник главного управления Министерства образования Беларуси: "Образовательный процесс тесно связан с производством, т. е. при обучении ребята проходят практику непосредственно на предприятиях. И это очень ценно, потому что, получая значительный багаж теоретических знаний, они еще получают практические навыки на ведущих предприятиях нашей страны".

Иностранных студентов привлекают новейшие технологии, доступные цены и, конечно, качество обучения. Белорусский диплом - международного образца и подтверждает высокий уровень подготовки.

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

иностранцыобразованиевузы