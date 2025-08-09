В Беларуси за июнь и июль оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявляли 49 раз

В Беларуси за июнь и июль 2025 года оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявляли 49 раз. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяну Четырко.

"Если взять статистику за прошедшие два месяца лета, то оранжевый уровень опасности в стране Белгидрометом объявлялся 49 раз - столько предупреждений составлено о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Это число является самым большим за последние 10 лет. В 2024 году их было 48, в 2023 году - 35. Меньше всего в 2019 году - 21 предупреждение", - отметила Татьяна Четырко.

По ее словам, чаще всего в предупреждениях за последние два месяца фигурировала гроза - 38 раз, шквал присутствовал 29 раз, сильный ветер - 12, как правило, в июне, град - 11 раз, высокие температуры - 13, сильный ливень - 32, сильный дождь - 9, очень сильный дождь - два, туман - одно, очень сильный ливень - одно предупреждение.