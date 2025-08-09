3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
В Беларуси за июнь и июль оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявляли 49 раз
В Беларуси за июнь и июль 2025 года оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявляли 49 раз. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяну Четырко.
"Если взять статистику за прошедшие два месяца лета, то оранжевый уровень опасности в стране Белгидрометом объявлялся 49 раз - столько предупреждений составлено о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Это число является самым большим за последние 10 лет. В 2024 году их было 48, в 2023 году - 35. Меньше всего в 2019 году - 21 предупреждение", - отметила Татьяна Четырко.
По ее словам, чаще всего в предупреждениях за последние два месяца фигурировала гроза - 38 раз, шквал присутствовал 29 раз, сильный ветер - 12, как правило, в июне, град - 11 раз, высокие температуры - 13, сильный ливень - 32, сильный дождь - 9, очень сильный дождь - два, туман - одно, очень сильный ливень - одно предупреждение.
"С начала 2025 года зафиксировано 22 опасных гидрометеорологических явления. Из них 18 пришлось на июнь и июль. Стоит отметить, что летние конвективные процессы наиболее сложны для прогнозирования, в том числе из-за того, что их невозможно спрогнозировать с большой заблаговременностью за несколько суток вперед. Вместе с тем в текущем году нам удалось увеличить заблаговременность предупреждений по отношению к аналогичному периоду 2024 года на почти четыре часа. В среднем время между составленным предупреждением и временем, когда явление достигает критерия неблагоприятного или опасного гидрометеорологического явления, за два месяца лета составило 17 часов 42 минуты. В прошлом году было 13 часов 47 минут. Это позволяет привести в готовность все силы и средства государственных органов", - обратила внимание Татьяна Четырко.