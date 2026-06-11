В Беларуси завершилась регистрация на ЦТ в резервные дни

В Беларуси завершилась регистрация на централизованное тестирование в резервные дни. 18, 20 и 22 июня пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили экзамены по уважительным причинам.

Также стали известны сроки приема документов в вузы. Для абитуриентов, которые планируют поступать за счет республиканских средств, установлено 2 срока: на целевую и бюджетную формы. Целевики могут подать документы с 27 июня по 2 июля. Набор на бюджет на большинство специальностей в вузах пройдет с 12 по 17 июля.

На платной форме обучения сроки зависят от условий поступления. Для абитуриентов, сдающих внутренние вступительные испытания, прием документов пройдет с 12 по 17 июля. Для остальных он продлится до 1 августа.