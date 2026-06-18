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В Белгосфилармонии готовятся к закрытию симфонического сезона

В Белгосфилармонии не спешат уходить на летний антракт. 18 июня меломанов ждет закрытие симфонического сезона.

В программе вечера - Ноктюрн Арнольда Шенберга, балет "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля и концерт соль минор Франсиса Пуленка. За дирижерским пультом - маэстро Александр Анисимов.

В концерте также примут участие заслуженный коллектив "Государственная академическая хоровая капелла имени Ширмы", Могилевская городская капелла и приглашенные солисты.

За плечами Государственного академического симфонического оркестра Беларуси - десятки аншлагов, сложнейшие партитуры. После закрытия занавеса коллективы филармонии продолжат собирать меломанов у Минской ратуши.

Разделы:

ОбществоКультура

Теги:

Белгосфилармония