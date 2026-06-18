В Белгосфилармонии готовятся к закрытию симфонического сезона

В Белгосфилармонии не спешат уходить на летний антракт. 18 июня меломанов ждет закрытие симфонического сезона.

В программе вечера - Ноктюрн Арнольда Шенберга, балет "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля и концерт соль минор Франсиса Пуленка. За дирижерским пультом - маэстро Александр Анисимов.

В концерте также примут участие заслуженный коллектив "Государственная академическая хоровая капелла имени Ширмы", Могилевская городская капелла и приглашенные солисты.