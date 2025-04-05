В Белстате рассказали, в каком возрасте белорусы впервые вступают в брак

Средний возраст впервые вступивших в брак белорусов составляет 26,7 лет для женщин и 28,9 лет для мужчин. Такую информацию предоставил в инфографике Национальный статистический комитет, сообщает БЕЛТА.

Всего в 2024 году зарегистрировано более 46,2 тыс. браков. Впервые вступили в брак 28 146 женщин и 29 776 мужчин. В возрасте старше 65 лет узами брака скрепили свои судьбы 633 женщины и 944 мужчины.

В 2024 году замуж за граждан Беларуси вышли более 1,3 тыс. иностранок. Лидируют россиянки (956), после идут украинки (149) и замыкают тройку гражданки Казахстана (32). Также белорусов в качестве спутников жизни выбирали гражданки Литвы и Латвии.