В Борисовском районе открыли обновленный мемориал братской могилы

После реконструкции в деревне Студенка Борисовского района торжественно открыли обновленный мемориал. Цель - увековечить и сохранить память о каждом герое Великой Отечественной войны.

Ранее братская могила хранила имена 76 погибших воинов 6-й и 32-й дивизий 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. После поисковых работ установлены имена еще 36 бойцов. Их также увековечили на братской могиле.

На торжественной церемонии присутствовали родственники красноармейца Петра Савичева, уроженца Челябинской области России, который погиб в 1944 году при форсировании реки Березина.