80-летию Великой Победы посвящается. Сегодня в Бресте стартовала "Эстафета Победы" вдоль внешних границ стран - участниц СНГ. Дата выбрана неслучайно. Именно 2 февраля в 1943 году завершился разгром нацистской Германии и их союзников в ходе Сталинградской битвы и начато победоносное наступление Красной армии.

Отдал приказ на начало движения председатель Госпогранкомитета. Акция призвана сохранить историческую память о подвиге наших предков, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами стран Содружества.