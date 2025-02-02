3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Бресте стартовала "Эстафета Победы" вдоль внешних границ стран - участниц СНГ
80-летию Великой Победы посвящается. Сегодня в Бресте стартовала "Эстафета Победы" вдоль внешних границ стран - участниц СНГ. Дата выбрана неслучайно. Именно 2 февраля в 1943 году завершился разгром нацистской Германии и их союзников в ходе Сталинградской битвы и начато победоносное наступление Красной армии.
Отдал приказ на начало движения председатель Госпогранкомитета. Акция призвана сохранить историческую память о подвиге наших предков, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами стран Содружества.
Участники митинга возложили цветы к подножию скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Одновременно с Брестом вторая эстафетная группа стартовала из Мурманска. Общая протяженность акции - более 3,5 тыс. км. Группа посетит все территориальные органы пограничной службы, в подразделениях пройдут митинги и военно-патриотические мероприятия, встречи с молодежью и ветеранами, уроки мужества и концерты. 18 февраля на стыке границ Беларуси, России и Латвии состоится передача "Эстафеты Победы" представителям Погранслужбы ФСБ России. Завершится акция 28 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.