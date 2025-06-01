

Первый день лета в Минске встретили активно, и Президентский спортивный клуб в этом безусловно помог! В День защиты детей запущен новый проект - "Спорт для всех". Каждые выходные будут работать пять площадок для жителей и гостей столицы, где каждый найдет развлечение по вкусу. Бег, зумба, йога, а также шахматы, дартс и многое другое.