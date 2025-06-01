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В День защиты детей запущен новый проект - "Спорт для всех"
Первый день лета в Минске встретили активно, и Президентский спортивный клуб в этом безусловно помог! В День защиты детей запущен новый проект - "Спорт для всех". Каждые выходные будут работать пять площадок для жителей и гостей столицы, где каждый найдет развлечение по вкусу. Бег, зумба, йога, а также шахматы, дартс и многое другое.
В атмосферу праздника окунулась и съемочная группа "Первого информационного".
А уже после финиша забега в Парке имени 50-летия Великого Октября Президентский спортивный клуб в честь 20-летнего юбилея, который отпразднуют в июле, разыграл 20 велосипедов. Лотерея определила счастливчиков по номеру участника.
Профессиональные тренеры работают на площадках совершенно бесплатно. Это уникальная возможность для каждого найти себе занятие по душе.