В Фаниполе обсудили применение ИИ в сфере образования

Более 200 молодых учителей со всей Минской области встретились в Фаниполе. Площадкой для интенсива стала новая современная школа. Обсудили плюсы и минусы искусственного интеллекта в сфере образования, а также новые методы работы с современной молодежью.

В программе форума - также 14 мастер-классов от лучших учителей центрального региона. В том числе опытом поделились участники клуба педагогических работников "Флагман".

