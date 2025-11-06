3.68 BYN
В Фаниполе обсудили применение ИИ в сфере образования
Автор:Редакция news.by
Более 200 молодых учителей со всей Минской области встретились в Фаниполе. Площадкой для интенсива стала новая современная школа. Обсудили плюсы и минусы искусственного интеллекта в сфере образования, а также новые методы работы с современной молодежью.
В программе форума - также 14 мастер-классов от лучших учителей центрального региона. В том числе опытом поделились участники клуба педагогических работников "Флагман".