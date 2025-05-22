В Федерации профсоюзов Беларуси начал работу мониторинговый центр. В ФПБ разъяснили детали

Обращения принимаются с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Ни одно обращение не останется без внимания. Предусмотрена также и обратная связь. При этом центр обеспечивает конфиденциальность персональных данных обратившихся.

"Любой человек может обратиться, если сомневается, правильно ли ему начислили заработную плату; если у него есть сомнения, законно ли с ним расторгли трудовой договор; если не знает, на какие гарантии может рассчитывать в той или иной ситуации; если, например, получил производственную травму, а также по любым другим ситуациям, которые так или иначе касаются трудовых отношений. Естественно, каждый вопрос будет отрабатываться. Если нужна будет просто консультация, то, естественно, наши специалисты разъяснят человеку нормы законодательства, порядок действий в той или иной ситуации. А если человек обращается с какой-то спорной ситуацией, то наши специалисты - профсоюзные юристы и другие - готовы выехать на место".