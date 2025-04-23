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В ГАИ напомнили правила безопасности для мотоциклистов
Столичная Госавтоинспекция напомнила правила безопасности для мотоциклистов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Для обеспечения собственной безопасности, а также безопасности окружающих водитель мототранспорта обязан: быть в застегнутом мотошлеме, двигаться в пределах установленного скоростного ограничения, двигаться в пределах своей полосы, с включенным ближним светом фар, соблюдать необходимый боковой интервал, пользоваться указателями поворота, а при их отсутствии - подавать сигналы поворота рукой.
Водителю мототранспорта запрещается: развивать скорость, превышающую установленные ограничения, совершать опасные маневры, передвигаться на одном колесе, перевозить пассажиров в состоянии опьянения, за исключением случаев их размещения в боковом прицепе, выезжать на полосу встречного движения, двигаться между стоящими автомобилями в плотном потоке.