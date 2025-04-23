В ГАИ напомнили правила безопасности для мотоциклистов

Столичная Госавтоинспекция напомнила правила безопасности для мотоциклистов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Для обеспечения собственной безопасности, а также безопасности окружающих водитель мототранспорта обязан: быть в застегнутом мотошлеме, двигаться в пределах установленного скоростного ограничения, двигаться в пределах своей полосы, с включенным ближним светом фар, соблюдать необходимый боковой интервал, пользоваться указателями поворота, а при их отсутствии - подавать сигналы поворота рукой.