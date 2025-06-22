В Гомеле прошла акция "Никто не забыт, ничто не забыто"

В честь Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в Гомеле прошел митинг у мемориала героям-ополченцам с зажжением лампад и возложением цветов к монументу, передает БЕЛТА.

Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" уже традиционно собирает ранним утром возле братской могилы народных ополченцев и Героя Советского Союза Т. С. Бородина на ул. Баумана гомельчан разных поколений. Накануне всех желающих пригласили сделать еще один шаг в деле сохранения исторической правды - отдать дань уважения в память о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Один из самых трогательных моментов - митинг у мемориала героям-ополченцам, у которого все присутствующие зажгли лампады.

После возложения выпускники 2025 года СШ № 21 прошествовали к набережной реки Сож и запустили в мирное небо белоснежные шары в форме голубей.

Также этим утром с главной площади областного центра стартует автопробег "Дорога памяти и скорби".