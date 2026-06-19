В Гомеле проводят операции на уровне мировых клиник

40 пересадок почки за 2025 год - именно столько операций по пересадке этого органа проведено в Республиканском научно-практическом центре радиологии и экологии человека в Гомеле. Однолетняя выживаемость трансплантата составляет почти 95 %, что соответствует показателям лучших мировых клиник.

С 2012 года служба транспланткоординации выполнила 584 пересадки, оказывая в том числе помощь и иностранным гражданам.

Гражданин Сербии Бранислав Дацевич рассказал, что многие пациенты приезжают в Минск из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также из Республики Сербской. По его словам, узнав о том, что аналогичную помощь можно получить и в Гомеле, он вместе с близкими решил приехать туда.

"Проблема, с которой я обратился, заключается во второй трансплантации. У моей супруги в крови есть антитела, из-за которых в Сербии на данный момент невозможно провести трансплантацию. Не знаю, может быть, когда-нибудь это станет возможным, но сейчас - нет. Поэтому врачи из Сербии порекомендовали нам приехать сюда", - отметил Бранислав Дацевич.

Высокий уровень диагностики и лечения широкого спектра заболеваний у самых сложных пациентов позволяет учреждению добиваться серьезных результатов в поддержании и сохранении здоровья как соотечественников, так и гостей страны.