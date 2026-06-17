В Гомельской области родители встретили детей, эвакуированных из Брянской области после атаки БПЛА

Ночью 18 июня домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА в Брянской области.

17 июня на часах 23:51, два автобуса, которые отправились из Гомельской области в Брянскую, чтобы забрать детей и их родителей, пострадавших от удара БПЛА, вернулись на родину.

На момент записи и монтажа этого материала домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке, еще 6 человек оставались в больнице Брянска. При необходимости всем вернувшимся будет оказана психологическая и медицинская помощь.

Говорить про эмоции и радость момента встречи - лишнее, это нужно просто видеть.

Денис Козлов - отец девочек, которые ехали в одном из автобусов, рассказал: "В первый автобус он (БПЛА - Прим. ред.) не попал, все обошлось легким испугом. Еще раз повторяю, что очень жаль тот автобус, который попал под налет, очень жалко детей, сопровождающих женщин. Что и как произошло, мы пока не знаем. Этим же занимаются соответствующие органы. Со спокойной душой отпускали детей, конечно, закрадывалась какая-то тень сомнений с этими налетами. Впервые. Мы решили, если с первым заездом что-то будет не так, мы не будем отправлять детей. Ну, первый заезд прошел спокойно".

Даниил был в том автобусе, по которому была совершена атака. Маленький, но с какой выдержкой - ситуацию оценил сразу.

"Мне было очень страшно. У нас были закрыты шторы, и в правой части крыла взорвался беспилотник", - поделился пассажир рейса Даниил.

Однако в таких ситуациях сложно оставаться хладнокровными и выдержанными, когда дети были на волоске от смерти. Родители переживают, а в первые минуты были шокированы. Однако в момент их мир перевернулся, как и отношение к этому миру.

"Тренера здесь вины вообще никакой нет. Люди отдают своих детей под ответственность. Мы же занимаемся с ними уже столько лет, это же не первый год. Тренер здесь вообще ни в какой ситуации не виновен. Это зависит от наших политических отношений. Правильно? Мы поехали, выехали за границу. То есть там, как хотели, так и сделали с нами. Ничего не могу сказать. Скажу так: кто хотел, тот и сделал. Ездили этим маршрутом уже с 1 и по 15 июня. Дети уже туда ездили, мы поехали 17-го числа, и так вот случилось. Такого не было. Мы были уверены, что нас никогда такое не заденет. Мы детей хотели отправить на море. Почему бы нет? Родители работают. Дети ехали, некоторые семьи поехали просто в отпуск", - рассказала мать пассажиров рейса Наталья Мурашка.

За время прибытия автобуса и встречи детей с семьями все родители нашли своих ребят. Кто-то обратился за медицинской помощью в машины скорой помощи, которые уже стояли на площадке в ожидании ребят, возвращающихся из Брянской области.