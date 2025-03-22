3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
В ГПК сообщили, что более 3 тыс. единиц транспорта ожидает въезда в Евросоюз
Более 3 тыс. транспортных средств ожидают на границе въезда в Евросоюз. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Въезда в Евросоюз ожидают 1955 грузовиков. Меньше всего фур за сутки приняли в литовском "Мядининкае" (сопредельный "Каменный Лог"). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 20 % транспорта от нормы. Въезда в Литву здесь ожидают 520 грузовых транспортных средств.
Перед пунктом пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") въезда на сопредельную территорию ожидают 420 большегрузов. Сотрудники данного погранперехода за сутки оформили 46 % фур от нормы.
Сотрудники польского пункта пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") приняли 54 % грузовиков.
Очереди легкового транспорта сохраняются на въезд в Польшу. На белорусской территории перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") находятся 1040 авто. Польские контрольные службы за сутки оформили 41 % легковушек от нормы.
Въезда в Литву через пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") ожидают 10 авто.