В ГПК сообщили, что более 3 тыс. единиц транспорта ожидает въезда в Евросоюз

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Более 3 тыс. транспортных средств ожидают на границе въезда в Евросоюз. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Въезда в Евросоюз ожидают 1955 грузовиков. Меньше всего фур за сутки приняли в литовском "Мядининкае" (сопредельный "Каменный Лог"). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 20 % транспорта от нормы. Въезда в Литву здесь ожидают 520 грузовых транспортных средств.

Перед пунктом пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") въезда на сопредельную территорию ожидают 420 большегрузов. Сотрудники данного погранперехода за сутки оформили 46 % фур от нормы.

Сотрудники польского пункта пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") приняли 54 % грузовиков.

Очереди легкового транспорта сохраняются на въезд в Польшу. На белорусской территории перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") находятся 1040 авто. Польские контрольные службы за сутки оформили 41 % легковушек от нормы.