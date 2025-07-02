В Гродно открыли амбулаторию по оказанию первичной медицинской помощи детям

В Гродно ко Дню Независимости сделали подарок юным горожанам. В микрорайоне Фолюш открыли новую амбулаторию по оказанию первичной медицинской помощи детям.





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Медучреждение оснащено самым современным оборудованием, находится на первом этаже многоэтажного жилого дома-новостройки. Здесь кабинеты врачей-педиатров, процедурный, прививочный. Также есть помещение для физиотерапии и кабинет функциональной диагностики.

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Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

"Традиционно ко Дню Независимости открываются новые объекты, Гродненская область не исключение. Сегодня в Гродно открыли детскую амбулаторию, а в Лиде - амбулаторию врача общей практики. Кроме того, продолжается строительство и оснащение ряда других социальных объектов".