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В Гродно открыли амбулаторию по оказанию первичной медицинской помощи детям
В Гродно ко Дню Независимости сделали подарок юным горожанам. В микрорайоне Фолюш открыли новую амбулаторию по оказанию первичной медицинской помощи детям.
Медучреждение оснащено самым современным оборудованием, находится на первом этаже многоэтажного жилого дома-новостройки. Здесь кабинеты врачей-педиатров, процедурный, прививочный. Также есть помещение для физиотерапии и кабинет функциональной диагностики.
Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
"Традиционно ко Дню Независимости открываются новые объекты, Гродненская область не исключение. Сегодня в Гродно открыли детскую амбулаторию, а в Лиде - амбулаторию врача общей практики. Кроме того, продолжается строительство и оснащение ряда других социальных объектов".
Трудиться тут будут 30 медработников. Пациентами станут 4,5 тыс. маленьких жителей. В перспективе расширять возможности в лечении и диагностике.