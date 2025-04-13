В каком случае 26 апреля будет нерабочим днем, рассказали в Минтруда

Для кого рабочая суббота 26 апреля будет нерабочим днем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что 29 апреля в Беларуси отмечается Радуница, и эта дата является официальным выходным. В связи с этим рабочий день 28 апреля (понедельник) переносится на 26 апреля (суббота). Таким образом, выходными днями будут 27, 28 и 29 апреля - три дня подряд.

Согласно производственному календарю, в апреле у белорусов при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, а при пятидневной - 21. Расчетная норма рабочего времени во втором месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной с выходными в субботу и воскресенье - 166 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье - 165 часов.